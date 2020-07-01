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Karahan Tüneli ulaşıma kapatıldı, 12 şehir etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Malatya ile Doğu Anadolu'daki 12 ili Kayseri üzerinden batıya bağlayan Karahan Tüneli, D-300 kara yolundaki bakım ve tadilat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Darende ve Akçadağ ilçeleri arasındaki tünelin doğu çıkışındaki Gürkaynak kavşağında yaşanan çökmeler nedeniyle Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Eski yol devreye alındı
Çalışmalar nedeniyle 1600 metre uzunluğundaki tünel geçici olarak kapatılırken, ulaşım eski yoldan sağlanıyor.
Öte yandan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, tüneldeki çalışmaları yerinde inceledi. Teke, eski yolda oluşacak yoğun araç trafiği için bakım-onarım ve levhalandırma çalışması yapıldığını ifade etti.
Etiketler: Malatya tünel karahan tüneli Hulusi Teke Akçadağ KaymakamıSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 15:01
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