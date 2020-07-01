Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleriyle, babasının şehadetinde henüz 4 aylıkken kundakta olan Ecrin Naz Yılmaz'ın merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada şehit kızına doğum günü kutlaması yapıldı, hediyeler verildi. 4 yaşına giren Ecrin Naz, şarkılar eşliğinde pastasını kesti.

Asker selamı veren Ecrin Naz'ın mutlu anına, annesi, yakınları, şehit eşleri, derneğin şube başkanı Yunus Karaman ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen de eşlik etti.

"Allah, kızımıza da hayırlı uzun ömür versin"

Her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını ifade eden Gökçen, "Şehidimizi minnetle yad ediyoruz. Allah, kızımıza da hayırlı uzun ömür versin. Bizi burada ağırladığı için Esma Yılmaz hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz" dedi.