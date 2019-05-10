İzmir Bornova'da bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi, iş yeri sahibi Ozan Büyük'ü silahla etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki tekel ürünleri ve kasada bulunan bir miktar parayı ellerindeki torbaya doldurup kaçtı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İş yerinde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

Polis, iş yerinin yan sokağındaki bir otomobile binip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcuyu soymak isteyen hırsız alarm çalınca kaçtı

İzmir'in Konak ilçesinde de bir kuyumcuya otomobille gelen 4 kişi, kepenkleri kırarak içeri girdi.

Bu sırada alarmın çalması üzerine panikleyen şüpheliler, olay yerine geldikleri araçla kaçtı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince iş yerinde parmak izi çalışması yapıldı. İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinden altın veya para alınıp alınmadığının yapılacak sayımın ardından belli olacağı belirtildi.

Kaynak: AA, TRT Haber