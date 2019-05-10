Tatil yaptığı Marmaris'te kaldığı otelde 10 gün önce kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede müdahaleye rağmen Devlin'in beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, hastanın yakınlarıyla yaptıkları görüşmede organ bağışı için onay aldı. Bunun üzerine Devlin'in iki böbreği ile karaciğeri, organ bekleyen 3 hastaya nakledilmek üzere özel ekipler tarafından alındı.

Aile organları bağışladı

Doktor Turgay Burucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'e 2 çocuğu ve eşiyle tatile gelen İngiliz turistin 10 gün önce kalp krizi geçirdiğini ve sonrasında hastanelerinde yoğun bakıma alındığını belirtti.

Yoğun bakımda yapılan akciğer canlandırması sonucu ritim sağlandığını aktaran Burucu, "Yoğun bakımda takip ettiğimiz hastanın yapılan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleştiği anlaşıldı. Hastanın yakınlarına bilgi verildi. Organ bağışı için aileden onay alındı. Organ donör merkezi ile iletişime geçildi. Yapılan tetkiklerde de uygun olan organları planlanarak alındı." bilgisini aktardı.

Organlar İzmir ve Aydın'a gitti

Doktor Burucu, alınan organların 3 kişiye umut olacağını belirterek, iki böbreğin İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karaciğerin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine götürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA