Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Dikili ilçesi Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. 9 Somali ve 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: izmir Dikili düzensiz göçmenSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 01:21
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