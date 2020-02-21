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Bakan Akar şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile İdlib’deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Fırıncıoğulları'nın Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti.
[Fotoğraf: AA]
Hulusi Akar, şehit teğmenin ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletti.
[Fotoğraf: AA]
Şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ziyaretin ardından Bakan Akar ve komutanlar, Hatay Devlet Hastanesine giderek yaralı askerleri ziyaret etti.
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