Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile İdlib’deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Fırıncıoğulları'nın Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti.

[Fotoğraf: AA]

Hulusi Akar, şehit teğmenin ailesine ve yakınlarına taziyelerini sundu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletti.

[Fotoğraf: AA]

Şehit için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ziyaretin ardından Bakan Akar ve komutanlar, Hatay Devlet Hastanesine giderek yaralı askerleri ziyaret etti.