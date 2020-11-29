Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak içki operasyonu: 462 litre ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde 462 litre kaçak içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri kaçak içki imal eden ve satan kişilere göz açtırmıyor.
İl Jandarma ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yaşayan S.G'nin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü ihbarını aldı.
Zanlının adresindeki aramalarda 462 litre kaçak içki, 40 litre etil alkol ve 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
S.G, gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki
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