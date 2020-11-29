Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir köyün karantinası uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde bir köyde 15 Kasım'da başlatılan karantina uygulaması 6 Aralık'a kadar uzatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vaka ve temaslı sayısı arttı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir aldı.
15 Kasım-29 Kasım arasında karantina altına alınan Sakızköy'ün karantina süresi 6 Aralık Pazar gününe kadar uzatıldı.
Alınan kurallara uymayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
Son Haberler
- 11:22
- 11:30
- 10:53
- 10:36
- 10:41
Sıradaki Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, hareketlilik başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz