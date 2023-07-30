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Türkiye
AA 30.07.2023 12:40

İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Ekipler, Kemalpaşa'daki yangını kontrol altına aldı, Güzelbahçe'de ise yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını

Kemalpaşa ilçesinin Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güzelbahçe

Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]

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