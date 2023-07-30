Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.07.2023 12:28

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayiinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor
[AA (Arşiv)]

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki tekel bayiinde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden M.Ö'yü gözaltına aldı.

Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ö, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı, koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen diğer şüpheliler A.Ö, T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi

Bu arada, şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında daha önce husumet bulunduğu öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 12 boş kovan bulundu. İşletmede yapılan aramada ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca, 50 adet mermi ele geçirildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazelerinin dün Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildikleri öğrenildi.

Olay

Esenyurt'ta bir tekel bayiine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen, Batuhan Bayındır ve Yusuf Erzen'e ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 278 binden fazla yolcu seyahat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Türkiye COST katılımlarında zirveyi zorluyor
13:37
Antalya'da turist rekoru
13:26
"Dünyanın En İyi 100 Limanı" listesinde Türkiye'den 4 liman bulunuyor
13:30
Yüzde 1'lik dilimdeki 64 öğrencinin gözü yükseklerde
13:12
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk yüz yüze toplantısı 1 Kasım'da İstanbul'da
13:59
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını
İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı
İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Ağva
Yakın Rotalar: Ağva
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ