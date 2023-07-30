Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 30.07.2023 14:20

Rize'de caddeyi yenilemek için imece usulü çalıştılar

Rize’nin Fındıklı ilçesinde belediyenin yörede "meci" olarak bilinen imece çağrısına destek veren vatandaşlar, elden ele taşıdığı parke taşlarını döşeyip caddenin yenilenmesine destek verdi.

Fındıklı ilçesindeki atıl halde olan 1’inci Cadde'de, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki caddenin yenilenmesi için, belediye, vatandaşlardan destek istedi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan imece çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Sabah saatlerinde caddede yerini alan vatandaşlar, cadde zeminine serdikleri çakıl sonrasın forkliftlerle taşınan parke taşlarını sırayla dizdi. Cadde boyu dizilen vatandaşlardan kimi el arabası ile mıcır taşıdı, kimi elden ele verdikleri taşları yerlerine ulaştırdı. Kimi ise çalışanlara sıcak ve soğuk içecek ikramında bulundu.

Öğle arasında evde yapılan yemeklerin ikram edildiği çalışmada zaman zaman yörenin sazı tulum eşliğinde horon oynanarak, iş eğlenceli hale getirildi.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 278 binden fazla yolcu seyahat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:07
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Mahmut Tanal' açıklaması: Şiddetle kınıyoruz, hukuki süreç başlatılmıştır
15:54
THY'den Avrupa seferlerinde "gecikme" uyarısı
15:24
Çelik: Milli kazanımlara düşmanlık edip afetle mücadeleyi hedef alıyorlar
15:11
Çarşamba gününe dikkat: "Eyyam-ı bahur" sıcakları geliyor
14:57
KPSS oturumlarının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
14:48
Türkiye'nin üzüm üretiminde "akıllı tarım" için diplomalı uzmanlar yetiştirilecek
Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Antalya'da serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
FOTO FOKUS
Havuz temizlerken elektrik akımına kapıldı
Havuz temizlerken elektrik akımına kapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ