Rize'de caddeyi yenilemek için imece usulü çalıştılar

Fındıklı ilçesindeki atıl halde olan 1’inci Cadde'de, belediye tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki caddenin yenilenmesi için, belediye, vatandaşlardan destek istedi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan imece çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Sabah saatlerinde caddede yerini alan vatandaşlar, cadde zeminine serdikleri çakıl sonrasın forkliftlerle taşınan parke taşlarını sırayla dizdi. Cadde boyu dizilen vatandaşlardan kimi el arabası ile mıcır taşıdı, kimi elden ele verdikleri taşları yerlerine ulaştırdı. Kimi ise çalışanlara sıcak ve soğuk içecek ikramında bulundu.

Öğle arasında evde yapılan yemeklerin ikram edildiği çalışmada zaman zaman yörenin sazı tulum eşliğinde horon oynanarak, iş eğlenceli hale getirildi.