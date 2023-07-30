İzmir'de 3 ayrı noktada orman yangını

İzmir - Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı bölgesinde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı güvenlik şeridine çekti. Ancak alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle de hızla yayıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Alevlere 9 uçak, 12 helikopter ve kara ekipleriyle müdahale edildi.

Güzelbahçe Yaka Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda da yangın çıktı.

Alevler yayılarak yakındaki ormana sıçradı. Yangın 5 uçak, 7 helikopter ve 22 arazöz yardımıyla söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kemalpaşa Atatürk Mahallesi'nde çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahalede bulundu.

Yerleşim yerine yakın alanda çıkan yangın, tehdit oluşturmadan kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.