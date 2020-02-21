5 Ocak 2017'deki terör saldırısına kendini siper ederek şehit olan kahraman polis Fethi Sekin ismi, şehrin pek çok yerine verildi. İzmir'in Fethi Sekin sevgisi şimdi de denizlere taşınıyor.

İzmir Körfezi'nde hizmete girecek iki feribot için Büyükşehir Belediyesi bir anket düzenledi. Ankete katılanların tamamı şehit polis Fethi Sekin'in adını tercih etti. Şimdi kahraman polisin adı hem gönüllerde yaşamaya devam edecek hem de Körfez'in mavi sularında.

Terör saldırısını önleyerek yüzlerce kişinin hayatını kurtaran kahraman polisin adı, ankete katılanların ilk tercihi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi de anket sonucunu beklemeden iki yeni feribottan birine Şehit Fethi Sekin adının verildiğini duyurdu.

Feribot önümüzdeki günlerde kahraman polisin adıyla denize açılacak.