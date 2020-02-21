İstanbul Tarlabaşı Bulvarı üzerinde soğutma işi yapıldığı belirlenen iş yerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

İş yerinde bulunan bir tüpün neden olduğu tahmin edilen patlamada, bir çalışan hafif yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İş yerinde ve patlamanın yaşandığı sırada yoldan geçen bir araçta maddi hasar oluşurken, olay yeri polis ekiplerince güvenlik çemberine alınarak araç trafiğine kapatıldı. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

[Fotoğraf: İHA]

"Bir gürültüyle dışarı fırladık"

Olayın yaşandığı iş yerinin yanında esnaflık yapan Hamit Beder, şunları söyledi:

"Bir gürültüyle dışarı fırladık ve komşumuzun dükkanında patlama olduğunu fark ettik. Burada soğutma işi yapılıyor. Oksijen tüpü mü patladı bilmiyorum ama ikinci katta gaz sıkışmış ve patlama olmuş. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ağır yaralı yok, sadece çalışan bir arkadaş sızan soğuk maddelerden etkilenmişti."