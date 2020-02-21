Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de 2 servis çarpıştı: 20 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde öğrenci ve işçi servisi çarpıştı, kaza sonucu 20 kişi yaralandı.
Osmaniye'de Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki öğrenci servisi ile özel bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan O.K. yönetimindeki işçi servisi İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camii önünde çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere, durumu hafif olan 13'ü de Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Osmaniye işçi servisi kaza öğrenci serivisiSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 18:18
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