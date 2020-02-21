Osmaniye'de Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki öğrenci servisi ile özel bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan O.K. yönetimindeki işçi servisi İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camii önünde çarpıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, araçlardaki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile bazı özel hastanelere, durumu hafif olan 13'ü de Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.