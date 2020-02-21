İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Semahat Yolcu katılmadı. Müdahiller Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'nin çok sayıda avukatla birlikte hazır bulunduğu duruşmada, müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı ise avukat Hatice Boz temsil etti.

Duruşmada, sanık Semahat Yolcu'nun, avukatınca tutukluluğuna yapılan itiraz üzerine celse arasında tahliye edildiği belirtildi.

Avukatı: Savunma hazırlayamadım

Söz alan sanık Semahat Yolcu'nun avukatı, müvekkiliyle görüşemediği için savunma hazırlayamadığını belirterek, Yolcu hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını ve beraat kararı verilmesini talep etti.

"Pişmanlık göstermedi"

Müdahil kadınların avukatlarından Neslihan Evci, sanığın yargılanma süresince herhangi bir pişmanlık göstermediğini belirterek, en üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

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5 yıllık denetim şartı

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Semahat Yolcu'nun, iki müdahile karşı "yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, zincirleme şekilde "tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 7 gün ve "inanç, düşünce kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 2 yıl 9 ay 24 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığa verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasını, 5 yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.