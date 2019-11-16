İstanbul'da başörtülü genç kıza saldıran kadın tutuklandı16 Kasım 2019 Cumartesi 17:52 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 18:16
İstanbul'da başörtülü genç kıza saldıran Semahat Y., halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklandı.
Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen Semahat Y., genç kızı darp etmişti.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan Semahat Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Semahat Y.'nin hakimlik işlemleri sona erdi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: DHA, AA