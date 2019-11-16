Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı16 Kasım 2019 Cumartesi 17:18 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 19:59
Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarpan otomobildeki 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.
Karabük-Eskipazar yolundan Karabük yönüne giden Muzayyin Tezcan'ın kullandığı 15 DM 923 plakalı otomobil, Hamzalar mevkii Kızılcaören yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada, sürücü Tezcan ile otomobilde bulunan eşi Fetiye Tezcan ve kızı Ayşe Kayhan olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal ile Gökçe Kayhan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Minik bebek kurtarılamadı.
Karabük Valisi Fuat Gürel olay yerine giderek polis ekiplerinden bilgi aldı.
Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cesetler otomobilden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ailenin Burdur'dan Karabük'e ziyarete gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA