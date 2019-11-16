Türkiye
Barış Pınarı bölgesinde tuzaklanan patlayıcılar imha ediliyor16 Kasım 2019 Cumartesi 16:04 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 16:18
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK'nın tuzakladığı 988 EYP, 442 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: MSB]
Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ettiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca şu ana kadar bölgede 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
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