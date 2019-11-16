Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin bölge halkının güvenliği için Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların imhasına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar bölgede 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber