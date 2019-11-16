Türkiye
Düzce'de seyir halindeki otobüs yandı16 Kasım 2019 Cumartesi 16:41 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 16:54
Düzce’de seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan belediye otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıtpark mevkiinde, Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında sefer yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 445 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
Sinan Taş otobüsü durdurarak, kapıları açtı. Yolcular aşağı inerken, otobüs alev alev yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Otobüs kullanılamaz hale geldi
Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA, İHA
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