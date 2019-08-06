İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bayram nedeniyle cuma günü sabah saatlerinden başlayıp diğer hafta pazar gününe kadar ek tedbirler alacaklarını, ekiplerin yoğun bir şekilde çalışacağını belirtti.

Her bayramda alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Aşkın, geçen bayramda alınan tedbirler nedeniyle büyük bir olayla karşılaşmadıklarına işaret etti.

Aşkın, "Kurban Bayramı nedeniyle yaşanacak yoğunluktan dolayı yerli ve yabancı turistlerin tatillerini güvenli ve rahat bir ortamda geçirebilmeleri için kara yollarında her 5 kilometrede bir polis ekibi olacak. Arkadaşlarımız sürekli yollarda olacakları için sürücüleri mutlaka uyaracağız. Sürücülerden de trafik kurallarına mutlaka uymalarını istiyoruz. Uykusuz araç kullanmasınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA