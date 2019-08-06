İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsüne, sinyal vermeden direksiyonu sağa kıran bir taksici çarptı.

Genç sürücü çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybedip motosikletiyle beraber yere savrularak birkaç metre sürüklendi.

Çöp kamyonunun altına girmekten son anda kurtuldu

O esnada sokaktan çıkan çöp kamyonu genci görünce fren yaparak durdu. Kazanın şokunu atlatan genç bir süre sonra ayağa kalktı. Taksi sürücüsü ise araçtan inerek gencin yanına gitti, hafif şekilde yaralanan genç ve taksici arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Olayın ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA