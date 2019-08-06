İstanbul'da fındık fideleri... 1940'lı yıllarda Trabzonlu bir öğretmenin Şile'nin Ağva Mahallesi’ne yerleşmesiyle dikilmeye başladı.

Fındık denilince ilk akla gelen Ordu ve Giresun olsa da İstanbul'da fındıkçılık şehrin kuzeyinde önemli bir geçim kaynağı. Şile'de yaklaşık 40 bin dönüm arazide fındık yetiştiriliyor. Bin 100 aile geçimini fındıktan sağlıyor.

İstanbullu fındık üreticileri yıllık ortalama 800 ton fındık ile ekonomiye katkı sağlıyor. Bölgeye Güneydoğu'dan gelen tarım işçileri, İstanbul'da fındık bahçesi olduğunu duyunca önce şaşırıyor, sonra da bu turizm beldesinde fındık toplamanın tadını çıkarıyor. İstanbul’da fındık sadece Şile ilçesinde değil, Beykoz’da da 350 aile 5 bin dönüm arazide yılda 100 ton fındık topluyor.

Şileliler fındığına güveniyor

Şile'nin Sungurlu Mahallesi'nde yarım asırdır olduğu gibi bu yıl da fındık hasadı başladı. Mahalleliler ve tarım işçileri sabah erken saatlerde bahçelerdeki yerini aldı. Bahçeye giren üreticilerden bazıları fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. İmece usulüyle gerçekleşen fındık hasadında üreticiler tenekelere doldurulan fındıkları kurumaları için harmana taşıyor.

Daha önce bölgede mısır, arpa ve buğday ekildiğini anlatan fındık üreticisi Erdoğan Durgun, bölgede fındık bahçelerinin nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor:

"1940'lı yıllarda Trabzon'dan bir amca yerleşiyor, aile kuruyor burada. Trabzon'dan fide getiriyor, insanlara dağıtıyor ve kendisine bahçe kuruyor. Bakıyorlar ki verimli oluyor. Herkes fındık üreticiliğine başlıyor. Bu bölgedekiler geçimini fındıktan sağlıyor."

Çevredekilerin İstanbul'da fındık bahçelerinin olduğunu duydukları zaman şaşırdıklarını söyleyen Durgun, "Genelde herkes Ordu ve Giresun civarında fındık bahçelerinin olduğunu biliyor. Şile'de çok güzel fındık yetişiyor, gayet lezzetli. Buranın fındığı biraz daha yağlı oluyor. Genelde 365 gün devamlı fındık bahçesindeyiz. Bahçelerimize bakım yapıyoruz. Ağustos ayı fındık toplama mevsimi olduğu için daha yoğun oluyoruz” diyor.

"Biz İstanbulluyuz, İstanbul fındığı üretiyoruz"

Durgun, İstanbul fındığının Ordu ve Giresun fındığından daha önce olgunlaştığını belirterek, şöyle konuşuyor:

"Burada ulaşım kolay, her türlü imkan var. Genelde Şile'yi turizm bölgesi bildikleri için fındık bahçelerini görünce şaşıranlar oluyor. Önceden buğday, mısır, arpa yetiştirilir, hayvancılıkla uğraşırlarmış. Şimdi çevre köyler komple fındıkçılık yapıyor."

Şile'nin İstanbul'da en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu hatırlatan Durgun, "Biz İstanbullu için bu fındığı üretiyoruz. Biz İstanbulluyuz, İstanbul fındığı üretiyoruz, fındığımızı da marka yapmak istiyoruz" diyor.

Haber, Kamera: Ünal Gündoğdu, Suat Yahyaoğlu

Kurgu: Naz İrem Üstündağ