İzmir Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Birçok iş yeri ve evi su bastı.

[Fotoğraf: DHA ]

Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı. Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi.