Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de ev ve iş yerleri su altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda iş yerini su bastı.
İzmir Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Birçok iş yeri ve evi su bastı.
[Fotoğraf: DHA ]
Kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı. Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi.
Etiketler: izmir yağmur sağanak izmirSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 12:54
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