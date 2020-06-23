Haber Giriş: Kaynak: DHA
Puhu yavrularını satmaya çılaşan 4 kişiye 26 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğada buldukları puhu yavrularını satmak isteyen 4 kişiye 26 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.
İlçe kırsalında iki puhu yavrusu bulan E.A., sosyal medya hesabında kuşların fotoğrafını paylaşarak, isteyene satabileceğini söyledi.
Jandarma alıcı gibi iletişime geçti
Bu yönde yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, alıcı gibi davranarak E.A. ile iletişime geçti.
Ekipler, 4 bin TL teklif vererek, Yeşilyurt köyünde E.A. ile buluşmak için sözleşti.
Burada önlem alan ekipler, bir süre sonra buluşma noktasına gelen E.A. ve yanındaki 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilere, 26 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.
Puhu yavruları, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. 4 haftalık olan yavruların uçmaya başlayınca doğaya bırakılacağı ifade edildi.
Etiketler: şebinkarahisar puhu giresun haberSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 12:41
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