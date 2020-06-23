Eskişehir’de 2 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış ve dolu, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkilerken, çiftçilerin tarlalarında ise büyük zarara neden oldu.

Yaklaşık yarım saat süren dolunun ardından İnönü ve Seyitgazi ilçelerinin yanı sıra Tepebaşı'na bağlı Cumhuriyet, Batıkent ve Söğütönü mahallelerindeki tarlada ürün kalmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tarlasına ektiği marulların dolu sonrası tamamen çöp olduğunu anlatan çiftçi Mustafa Ekşi, “Bizim bölgede dün şiddetli yağmurun ardından yaklaşık 20 dakika dolu yağışı oldu. Şu an tarlamdaki 1 milyon 200 bin adet marulum telef oldu, hepsi gitti. Devletin yardımını bekliyoruz. Yaşım 55, ilk defa bu kadar etkili dolu yağdı. Daha önce çok dolu yağdı ama bu kadar büyük yağış olmamıştı. Kesip, paraya çeviriyorduk ürünlerimizi ama bu sefer tamamen gördüğünüz gibi çöp oldu” diye konuştu.

Çiftçi Osman Gümüş ise doludan ilk kez bu kadar çok zarar gördüklerini belirterek, “Dün yarım saate kadar dolu yağdı. Tarlada hiçbir şey kalmadı, ortalama 250 bin biber, 50 bin kadar da domates vardı. Tarladaki tüm ürünlerimiz gitti. Ben 53 yaşındayım, yarım saat dolu yağdığını hiç görmedim. Daha önce de yağış olurdu, birkaç yaprağını delerdi ama şimdi tamamen ürünlerimizi götürdü. Biz 6 kardeşiz, 200 dönüme yakın arazi işliyoruz. Bu bölgede doludan sezon bitmiştir, hiçbir ürün kalmadı” dedi.