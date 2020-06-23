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HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yaptı.
Ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: hdp sarıcan belde belediyesi bekir polatSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 11:49
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