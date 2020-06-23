Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan sel vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

Çekilen görüntülerde suların adeta bir dere gibi aktığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

Yenişehir ilçesinde dün akşam tekrar etkili olan aşırı sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarını sular altında bıraktı.