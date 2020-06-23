Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'daki sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan sel vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.
Çekilen görüntülerde suların adeta bir dere gibi aktığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.
Yenişehir ilçesinde dün akşam tekrar etkili olan aşırı sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarını sular altında bıraktı.
Etiketler: sel felaketi kestel kayacık görüntüler dudaklı bursaSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 11:17
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