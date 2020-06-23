Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'adam yaralama', 'adam kaçırma' ve 'uyuşturucu ticareti yapma' gibi çok sayıda suçun faili olan çeteyi takibe aldı.

Uzun süreli teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Bursa ile İstanbul, Kocaeli, Konya ve Trabzon'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 450 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain, 4 adet hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.