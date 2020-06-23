Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 10 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: DHA]
Kadıköy'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın bir süre sonra söndürüldü.
Kozyatağı Mahallesi D-100 Karayolu, Kadıköy-Bostancı yan yol üzerinde bulunan 10 katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Çatıdaki kaynak çalışması sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kimsenin bulunmadığı binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Etiketler: kadıköy yangın istanbul haber iş merkezi yangınSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 10:49
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