Kozyatağı Mahallesi D-100 Karayolu, Kadıköy-Bostancı yan yol üzerinde bulunan 10 katlı iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Çatıdaki kaynak çalışması sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kimsenin bulunmadığı binada çıkan yangın hasara yol açtı.