İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında sevkiyat için araca yüklenen paketler arasında kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine kargo firmasına giden ekipler, dedektör köpekle araçta arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği paketleri inceleyen ekipler, kaçak 1425 paket sigaranın yanı sıra 172 cep telefonu ele geçirdi.

Polis, kaçak ürünleri kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.