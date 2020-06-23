Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına bağlı vakalar sürüyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan ve aynı zamanda tarım işçisi olan 18 yaşındaki B.A., vücuduna yapışan keneyi çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan B.A, yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

B.A, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 15 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören B.A, yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.