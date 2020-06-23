Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faillerinden tutuklu Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin'in de arasında yer aldığı 6 sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cura ve Aytekin hakkında, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mehmet Aydın'a "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 15 yıldan 20 yıla kadar, olaydan sonra şüphelilere yardım eden A.K. ve M.E'ye, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 aydan 8 yıla kadar, S.T hakkında da ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.