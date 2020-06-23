Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, yangının hastanede tedavi için bulunan ve akli dengesi yerinde olmayan yabancı uyruklu bir kişi tarafından çıkarıldığı belirlendi.

Üzerinden kimliğini belirlemeyi sağlayacak herhangi bir belge çıkmayan kişi gözaltına alındı.

Şüpheli, gözaltı işlemlerini ardından savcılık talimatıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.