Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor.

Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12.30'dan itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir."

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