Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli: Birçok sefer iptal
İzmir'de şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor.
Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12.30'dan itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir."
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Etiketler: İzmir Meteoroloji Fırtına
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