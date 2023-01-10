Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da drift yapan alkollü sürücüye 60 bin 744 lira ceza
Konya'da drift yaparken polis aracını görüp kaçan alkollü sürücüye 60 bin 744 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün otomobili de trafikten men edildi.
Selçuklu ilçesindeki bir kavşakta drift yapan otomobili gören polis ekibi, sürücüye "dur" ikazında bulundu.
Kaçan sürücünün, EDS ve PTS kayıtlarından Yeni İstanbul Caddesi'nden Bosnahersek Mahallesi'ne doğru gittiği belirlendi.
Yaşanan kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak kaza yapınca yakalanan Berat T'nin 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Araç trafikten men edildi
Sürücüye, "alkollü araç kullanmak, drift yapmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, aracında cam filmi ve abartılı egzoz bulundurmak" suçlarından 60 bin 744 lira para cezası kesildi.
Adli işlemleri için emniyete götürülen Berat T'nin otomobili trafikten men edildi.
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