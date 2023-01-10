Karın başkenti olarak bilinen ancak bu kış henüz kar yağmayan Bitlis’te bahar havası yaşanırken, diğer yandan soğuk hava yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Mükemmeliyet ödülüne layık görülen Nemrut Kalderası'nın kendine hayran bırakan göllerinden biri olan ve bölgede hayvanların içme suyu ihtiyacını da karşılayan Kalp Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buz tuttu.

[Fotoğraf: İHA]

Gölün üstünde yürümenin keyfini çıkardılar

Tatvan ilçesine yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Nemrut Kalderası'nda bulunan Kalp Gölü, yılın her dönemi çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Doğa tutkunlarının bölgedeki uğrak noktaları arasında yer alan Nemrut Kalderasında bulunan göl, son günlerde Sibirya soğuklarının etkisiyle tamamen buzla kaplandı.

Araçlarında bulunan kürek yardımıyla buz kütlesini kırmaya çalışan ziyaretçiler göldeki suya ulaşamayınca gölde oluşan kalın buz tabakasının üzerinde yürümenin keyfini çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]

“15 santimetreye yakın buzu kırdık ama su çıkmadı”

Göldeki buz kütlesinin çok fazla olduğunu ve gölün yüzeyinde yürüdüğünü dile getiren Medet Dayan adlı vatandaş, “Yıllardır Nemrut’a geliyorum. Nemrut’ta birkaç göl var. Göllerden biri tamamen dondu ve şu anda gölün üzerinde geziyoruz. Bu sene karda fazla olmadığından soğuk hava çok fazla. Arabamda bir kürek vardı ve 15 santimetreye yakın buzu kırdık ama su çıkmadı. Buz kitlesi çok büyük ve üzerinde geziyoruz. Buna rağmen herhangi bir kırılma ve çatlama olmadı. Bu yıl ilk kez gölün dolduğunu gördüm. Şansımıza bu yıl kar yok ama soğuk var ve bundan dolayı göl dondu. Bu yıl sanırım hiç kış görmeyeceğiz ya da geriden gelecek” şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: İHA]