Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı Dağı'na 2,5 ay sonra kar düştü
Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden karla kaplandı.
Gece saatlerinde Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nı ve eteklerini beyaza bürüdü.
Karlı dağ, kentin farklı noktalarından görüntülendi.
Ağrı Dağı'na en son 26 Ekim 2022'de kar yağmıştı.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı Hava Durumu
Son Haberler
- 12:13
- 12:14
- 12:02
- 12:03
- 12:05
Sıradaki Haber
İzmir'de hava kalitesi son dönemlerde "riskli" seviyelerde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz