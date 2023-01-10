Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de işçi servisi devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir fabrikaya işçi götüren servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Antalya-Denizli kara yolu Serinhisar ilçesi girişinde servis midibüsü, ilk belirlemeye göre buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 34 yaşındaki Burak Aslankıran ve 26 yaşındaki Fatma Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 15 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Denizli İşçi İşçi Ölümleri Servis Aracı Trafik Kazası
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