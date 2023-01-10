FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün gizli haberleşme ağını kullandıkları ve Bank Asya hesapları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta operasyon başlatıldı.

Aralarında 1 hemşire ve 1 öğretmen ile meslekten ihraç edilen 1 polis ve 1 Merkez Bankası personelinin de olduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.