Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanırken 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün gizli haberleşme ağını kullandıkları ve Bank Asya hesapları tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta operasyon başlatıldı.
Aralarında 1 hemşire ve 1 öğretmen ile meslekten ihraç edilen 1 polis ve 1 Merkez Bankası personelinin de olduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.
Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.
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