Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum-Datça feribot seferlerine olumsuz hava engeli
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bodrum-Datça karşılıklı feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.
Açıklama Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.
Buna göre, bugün gerçekleştirilecek Bodrum-Datça 10.00 ile Datça-Bodrum 12.30 feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Etiketler: Muğla Hava Durumu
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