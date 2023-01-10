Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'yı lodos vurdu
Bursa'nın İznik ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle bazı araçlar ve binaların çatıları zarar gördü.
Selçuk Mahallesi'nde kuvvetli lodosta bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Lefke Kapı mevkilerinde de bir bina ve kafeteryanın çatısında zarar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Eşrefzade Mahallesi'nde bir binanın üzerinden güneş enerjisi panelleri, bir otomobilin üzerine düştü.
İznik Belediyesine bağlı ekipler, çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bursa
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