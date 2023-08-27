Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.08.2023 19:11

İzmir'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında biri bebek 5 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri dumandan etkilenen biri bebek 5 kişiyi binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenenler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayan Eren Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangını işten çıkıp evine gelirken öğrendiğini, evde bulunan 4 aylık bebeği Uygar Kaan ve yakınlarını apartmandan çıkarmak için binaya girdiğini söyledi.

Tuna, "Yangın alt katta çıktı. Yarıya kadar gitti, dumandan gidemedim. Balkon demirlerinden çıkarak, bebeğimi çıkardım. Bebeğimiz iyi" dedi.

ETİKETLER
İzmir Yangın
Sıradaki Haber
Aydın'da sağanak etkili oldu: Dereler taştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
19:49
Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
19:48
Yunanistan'da yangınların 9'uncu günü
18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan Uzman Çavuş Taner Torun için taziye mesajı
18:54
Aydın'da sağanak etkili oldu: Dereler taştı
17:59
Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ