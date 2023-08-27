İzmir'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri dumandan etkilenen biri bebek 5 kişiyi binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenenler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı apartmanda yaşayan Eren Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangını işten çıkıp evine gelirken öğrendiğini, evde bulunan 4 aylık bebeği Uygar Kaan ve yakınlarını apartmandan çıkarmak için binaya girdiğini söyledi.

Tuna, "Yangın alt katta çıktı. Yarıya kadar gitti, dumandan gidemedim. Balkon demirlerinden çıkarak, bebeğimi çıkardım. Bebeğimiz iyi" dedi.