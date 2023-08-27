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Türkiye
AA 27.08.2023 17:46

Kocaeli'de bariyere saplanan otomobil paramparça oldu: 2 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde otomobilin bariyere saplanması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bariyere saplanan otomobil paramparça oldu: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Cengiz N. idaresindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sevindikli yol ayrımında belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.

Ön camdan girip bagajdan çıkan bariyerde yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de bariyere saplanan otomobil paramparça oldu: 2 ölü, 1 yaralı

İtfaiye erleri araçtaki yangını söndürürken, hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Cengiz N. ile araçtaki Kerem A'nın cenazeleri morga götürüldü.

Otomobilden yaralı çıkarılan İdris S. ise sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım kontroll​​​​​​​ü sağlanıyor.

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