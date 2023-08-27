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Türkiye
AA 27.08.2023 17:38

Havaya ateş açılan düğünde 12 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde düğünde dedesiyle eğlenceyi izlerken beline kurşun isabet eden 12 yaşındaki Emre Akman, ağır yaralandı. Merminin silahından çıktığı belirtilen Mustafa Ç. gözaltına alındı.

Havaya ateş açılan düğünde 12 yaşındaki çocuk yaralandı
[Temsili Fotoğraf: AA]

Karaca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Karaca Mahallesi İlkokulu’nun önünde yapılan sokak düğününde havaya ateş açan Mustafa Ç.’nin beline koymak istediği tabanca ateş aldı.

Mermi, bu sırada Mustafa Ç.’nin arkasında dedesiyle birlikte eğlenceyi izleyen Emre Akman’ın beline isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emre Akman, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Akman’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Ç., işlemlerinin ardından Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Adliyesine sevk edildi.

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