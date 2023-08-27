Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.08.2023 17:36

İzmir'de marketi pompalı tüfekle soyan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir marketi pompalı tüfekle soyan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'de marketi pompalı tüfekle soyan 2 şüpheli yakalandı
[Fotograf: İHA]

İlçedeki bir markete pompalı tüfekle gelen kar maskeli iki kişi, kasadaki 11 bin lirayı alarak kaçtı.

Elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, bu sırada beraberindeki arkadaşını yanlışlıkla ayağından yaraladı.

Olay yerinden taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliler, yunus ekipleri tarafından çaldıkları para ve suç aletiyle yakalandı.

Yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alındı.

Diğer şüpheli Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kar maskeli, sırtlarında çanta bulunan ve birinin elinde pompalı tüfek olan 2 şüphelinin marketin çıkış kapısına yöneldiği, ardından yanlış kapı olduğunu anlayarak giriş kapısından içeri girdiği görülüyor.

Kayıtta, içeride alışveriş yapan bir müşterinin market arabasını ittirerek kendine yol açan şüphelinin, daha sonra kasadaki görevliye yönelmesi, bu esnada diğer zanlının kasadaki paraları alarak kaçması yer alıyor.

ETİKETLER
İzmir Hırsızlık
Sıradaki Haber
Ordu'da yangın çıkan ev küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:59
Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
17:48
Kocaeli'de bariyere saplanan otomobil paramparça oldu: 2 ölü, 1 yaralı
17:46
KDK'nın girişimleriyle 103 bin lira yetim aylığı borcu silindi
17:44
Havaya ateş açılan düğünde 12 yaşındaki çocuk yaralandı
17:34
Ordu'da yangın çıkan ev küle döndü
17:28
Karaman'da tur otobüsü devrildi: 3'ü ağır 26 kişi yaralandı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ