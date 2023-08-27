Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.08.2023 18:03

Aydın'da sağanak etkili oldu: Dereler taştı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve çiftlikleri su bastı.

Aydın'da sağanak etkili oldu: Dereler taştı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde etkili olan sağanak, Kocaçay deresi başta olmak üzere bazı derelerin taşmasına neden doldu.

Çobanisa Mahallesi'nde bazı ev ve çiftlikleri su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

Karpuzlu Belediyesi ekipleri su baskınının yoğun olduğu Çobanisa ve Ovapınar Mahallelerinde çalışma başlattı.

Öte yandan Karpuzlu Kaymakam Vekili Merve Ayık ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
Aydın Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
Bodrum'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
19:49
Adana'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
19:48
Yunanistan'da yangınların 9'uncu günü
19:15
İzmir'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
18:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan Uzman Çavuş Taner Torun için taziye mesajı
17:59
Aydın'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
Denizli'de 850'nci "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
Fren yerine gaza basan sürücü terminale daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ