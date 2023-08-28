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Türkiye
AA 28.08.2023 11:42

İzmir'de çatısı çöken evde 3 kişi yaralandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde yağış sonucu çatısı çöken evdeki kadın ile iki çocuğu yaralandı.

İzmir'de çatısı çöken evde 3 kişi yaralandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde iki katlı evin çatısı, dün geceki yağmurun etkisiyle çöktü. Evdeki Nejla Erçolak ile çocukları Berat ve Nerin Erçolak yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu belirtilen Nejla Erçolak, Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Evde yaralı bulunan kedi için de komşuları Bayındır Belediyesi veterinerlik biriminden yardım istedi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kediyi tedavi altına aldı.

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