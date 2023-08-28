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Türkiye
AA 28.08.2023 11:38

Duvar saatlerinin içinde 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıköy Gümrük Kapısı'nda 5 duvar saatinin içerisine gizlenmiş 3 kilo 542 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Duvar saatlerinin içinde 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu kişinin şüpheli davranışları dikkati çekti.

Bu kişinin valizleri x-ray taramasından geçirildi, taramada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Fiziki aramaya da tabi tutulan kişinin valizinden çıkan duvar saatlerinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı.

Duvar saatlerinin içinde 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin bulundu.

Uyuşturucuya el konuldu, olayla ilgili soruşturma Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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