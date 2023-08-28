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Türkiye
AA 28.08.2023 11:26

Nurdağı'nda inşa edilen çelikten çarşıda sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde esnaf için depreme dayanıklı çelik konstrüksiyondan inşa edilen 243 iş yerinin yapımında sona gelindi.

Nurdağı'nda inşa edilen çelikten çarşıda sona gelindi
[Fotograf: AA]

İlçe merkezinde 3 alanda inşa edilen ve toplamda 243 dükkandan oluşan çarşının yüzde 80'i tamamlandı.

Depreme dayanıklı konstrüksiyondan inşa edilen çarşıda fırın, market, pastane, lokanta gibi işletmeler yer alacak.

Tek Yürek Meydanı'nda 133 iş yerinden oluşan çarşıda 25'er metrekarelik 40, 50'şer metrekarelik 70, 100'er metrekarelik 22, 200 metrekarelik 1 tek katlı dükkan bulunuyor.

Nurdağı'nda inşa edilen çelikten çarşıda sona gelindi

Yine Tek Yürek Meydanı'nın yakınlarında 70, Bademli Mahallesi'ndeki kalıcı konutlar civarında yapılan çarşıda da 30 iş yerinin inşası tüm hızıyla sürüyor.

İş yerlerinin yapıldığı alanın şantiye şefi inşaat mühendisi Arda Ceneviz, çalışmaları hızla sürdürdüklerini söyledi.

İnşaatı büyük oranda bitirdiklerini belirten Ceneviz, ilk alandaki 133 dükkanı teslim ettiklerini, ikinci kısmın yapımının sürdüğünü, Eylül ayının 15'i gibi oranın da tamamlanacağını ifade etti.

Nurdağı'nda inşa edilen çelikten çarşıda sona gelindi

Proje kapsamında toplamda 243 dükkanın tamamlanacağını aktaran Ceneviz, şunları kaydetti:

"243 iş yerinin içerisinde manav, kasap, kuyumcu gibi her türlü faaliyet gösterebilecek dükkanlarımız olacak. Sıcak hava koşulları bizi biraz etkiliyor. Çok sıcak oldu bu aralar ama işler hızlı bir şekilde gidiyor. Ayın 15'i gibi hiçbir şey kalmaz, toplayıp çıkarız. Ondan sonra altyapıcılar başlar. Biz sadece dükkanları yapıyoruz. Bu dükkanlar çelikten yapılıyor, 150 yıl ömrü var. Sağlam, depreme karşı dayanıklı yapılar yapıyoruz. Bir yaşam alanı oluşturup insanların hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz. Esnaf güvenli bir şekilde çalışabilir, sıkıntı yaşamaz. Bir daha da inşallah deprem olmaz. Tek temennimiz bu ama tabii tedbirimizi alıyoruz. Güvenli, yaşanabilir insanların rahat edebileceği alanlar yapıyoruz."

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